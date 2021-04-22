Звездная пара Мамаевых развелась в Ростове после скандальной измены

Игрок ФК «Ростов» Павел Мамаев и его супруга Алана официально развелись. Судебное заседание по делу о бракоразводном процессе прошло 23 апреля в Ростове-на-Дону. Звездная пара находилась в законных отношениях восемь лет.О том, что будет развод, брюнетка объявила еще в начале марта. Алана сообщила об этом на своей странице в Инстаграм. Вероятно, светская львица устала прощать романы на стороне и настроилась решительно. Накануне девушка уличила Павла в очередной измене. Тогда футболист был на сборах в Испании. Алана узнала, что муж закрутил роман с местной моделью Ирен Гарсия Морено. Интрижка вскоре переросла в большой скандал.На фото слева направо: Алана и Павел Мамаевы, испанская модель Ирен Гарсия Морено.Через полтора месяца, 23 апреля Павел и Алана Мамаевы официально расстались. Как сообщила StarHit.ru адвокат брюнетки, вопросы раздела имущества и алиментов решили мирным путем.Павел и Алана поженились в 2013 году. Вскоре у них родилась дочь Алиса. Кроме того, футболист принял и сына Аланы от брака с чемпионом мира по кикбоксингу Александром Липовым. Мальчика зовут Алекс. С кем останутся дети, пока точно неизвестно.