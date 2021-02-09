Звезда Playboy Мария Лиман рассказала о том, как отпраздновала день рождения

Звезда Playboy из Ростова поделилась, как отпраздновала день рождения. Мария Лиман решила отметить 27-летие в Дубае. Об этом она рассказала на своей странице в Инстаграм 10 февраля.День рождения ростовчанки был 25 января. Накануне в Англии, где сейчас живет Мария, из-за пандемии закрыли границы с ОАЭ. Поэтому в праздничный день девушка не смогла встретиться со своими друзьями в Дубае. Едва она прилетела в Эмираты, как пришлось снова покупать билеты до Лондона. По словам модели, чтобы не оказаться на улице в чужой стране, она потратила порядка 5 тысяч фунтов стерлингов (более 500 тысяч рублей).Спустя сутки перелета Лиман вернулась в Англию. А близкие поздравили девушку по видеосвязи.