Зонд при любой погоде: дважды в день в Ростове синоптики запускают датчик в атмосферу



Ежедневно два раза в сутки в срок 00 часов и 12 часов всемирного скоординированного времени (ВСВ) небо над Ростовом замирает. В течение нескольких минут в воздух не поднимается ни один самолёт. В это время на Ростовской аэрологической станции, расположенной на проспекте Шолохова, в стратосферу запускают аэрологический зонд.



26 апреля дневной запуск зонда был ознаменован празднованием 185-летия Гидрометеорологической службы России.

- Сегодня мы участвовали в единовременном выпуске радиозондов на аэрологических станциях, расположенных на территории всей страны, — рассказала начальник Ростовской аэрологической станции Виктория Вагина. - На территории ЮФО и СКФО находятся семь аэрологических станций. 26 апреля именно на АС Ростов-на-Дону был произведён праздничный выпуск радиозонда.



В этот день на шар, поднимающий радиозонд в воздух, были нанесены символика Гидрометцентра и юбилейная дата. В остальном все прошло в штатном режиме. Запускали зонд техники-аэрологи Алина Погорелова и Ирина Наздрина.







На станции проводятся наблюдения за вертикальным зондированием атмосферы, регистрируются параметры температуры, влажности, направления и скорости ветра на высоте. Данные радиозондирования, в том числе и аэрологическая диаграмма, ложатся в основу прогноза погоды, который составляют синоптики.

- Вверх зонд поднимается на расстояние 25-30 километров (для сравнения: высота полёта самолётов - 10 километров). Как правило, мы используем данные, полученные на высоте до 15 километров, остальные - для научных целей, - рассказала начальник отдела аэрологии Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Семешина.



Аэрологический зонд представляет собой прибор весом 250 граммов, с аппаратурой, которую прикрепляют к шару, наполненному водородом.



Запуск радиозонда не может быть отменен или отложен на время. Даже если на улице идет проливной дождь, техники-аэрологи будут терпеливо вести отчет времени, чтобы в нужную минуту выпустить датчик в небо. Помешать может только сильный ветер, если его скорость будет больше 20 метров в секунду.



Много лет назад, когда на вооружении аэрологов не было компьютерного оборудования, в небо запускали шар, за которым специалисты следили при помощи специального аэрологического теодолита. С помощью этого устройства, похожего на подзорную трубу, измеряли угловые координаты с целью определения скорости и направления ветра в свободной атмосфере. Данные наносились на ленты огромной длины вручную. Сейчас этот процесс автоматизирован. Теодолит заменил автоматический радиовычислительный комплекс. С помощью радиопередатчика, установленного на зонде, данные передаются на радиоприемное устройство на земле, за которым следят операторы. Работу станции обеспечивает штат сотрудников, которые имеют среднее техническое и высшее гидрометеорологическое образование.



26 апреля 2019 года исполняется 185 лет Гидрометеорологической службе России. В 1834 году в Санкт-Петербурге при Горном институте Указом императора Николая I была создана Нормальная магнитно-метеорологическая обсерватория. Учреждение Нормальной обсерватории ознаменовало собой создание регулярной сети геофизических наблюдений в нашей стране.



С этого момента берет начало Гидрометеорологическая служба России. Россия вступила на путь интенсивного изучения метеорологических условий и широкого применения полученных знаний, опередив в этом многие страны.



Российская метеорологическая служба стала образцом для основания аналогичных служб многих зарубежных стран и внесла важный вклад в создание основы для международного сотрудничества в области метеорологии.