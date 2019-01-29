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Знакомый взял у ростовчанина автомобиль покататься и продал его

Знакомый взял у ростовчанина автомобиль покататься и продал его
Житель Ростова лишился автомобиля, дав его на время знакомому. Приятель продал машину третьим лицам. А новые владельцы, в свою очередь, - четвёртым.

Истинный владелец уже полгода пытается вернуть машину. Сейчас злополучная «Киа Сид» находится в Краснодаре. Весной 2018 года он дал иномарку покататься одному из приятелей. Мужчина, воспользовавшись моментом, быстро заключил сделку с перекупщиком. Тот затем продал его женщине через автосалон. Покупательница для приобретения авто взяла кредит в банке.

- Мошенник, провернувший такую сложную схему, сейчас скрывается, поэтому в его отношении невозможно возбудить уголовное дело, - пояснил адвокат Владимир Орлов. - Процесс идёт в рамках Гражданского кодекса.

Потерпевший предъявил иск по отношению к женщине, нынешней владелице «Киа». Она, конечно, не хочет отдавать машину, которую приобрела по честной сделке. Если же авто удастся у неё истребовать, ей придётся подавать иск в отношении перекупщика, а ему — в отношении мошенника.

- С такой проблемой может столкнуться каждый. ГИБДД не контролирует подписание сделок о купле-продаже автомобилей, - пояснил Владимир Евгеньевич. - Им достаточно предъявить письменный договор, паспорт и документы на транспорт. При этом не надо доказывать, что одна из сторон является истинным владельцем.

Например, в случае с продажей квартиры покупатель и продавец должны, захватив паспорта, прийти к государственному регистратору. Сделка заключается только в его присутствии и только после проверки, действительно ли продавец является собственником недвижимости.

За покупкой-продажей автомобилей так строго не следят. Разбирательства могут длиться годами, потому что люди, купившие машину у мошенника, правы не меньше потерпевшего.

Чем закончится процесс, ещё неизвестно. Юридически «Киа» можно вернуть, но указанные сложности очень затрудняют продвижение дела.

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