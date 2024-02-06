Зимнее подтопление в Ростове побило 30-летний рекорд

Фото: администрация Ростова.

Зимнее подтопление в Ростове-на-Дону оказалось рекордным за последние 30 лет. По данным ГО и ЧС города, последний раз настолько сложная гидрометеорологическая обстановка наблюдалась в 1994 году. Тогда из-за разлива Дона половодье заняло колоссальные зоны.На протяжении трех месяцев в донской столице идут ледяные дожди, промерзает почва. Из-за непогоды зимой город стало затапливать. Под воду ушли сотни улиц из-за растаявшего снега и дождей. Когда столбик термометра опускался ниже нуля, осадки превращались в лед.— Сейчас промерзание почвы, ледяной дождь — экстремальные погодные явления, — сообщил заместитель руководителя ФГБНУ «Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации» Герман Сенчуков.Последние годы в Ростове часто идут дожди. Практически каждый раз это заканчивается подтоплением домов и дорог. В прошлом году осадков было настолько много, что пожилая учительница по дороге домой упала в коллектор. Женщина не увидела в потоке, где заканчивается тротуар, оступилась, упала и захлебнулась дождевой водой.