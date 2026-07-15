Журналистов второй раз выгнали из зала суда по делу Лилии Федотовой в Ростове

Фото: Дондей

В Ростове продолжается рассмотрение дела бывшего министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой. Очередное заседание проходит 15 июля в Кировском районном суде.Слушание началось с задержкой примерно на полчаса. Суду потребовалось время, чтобы настроить видеоконференцсвязь со свидетелем, который находился в Останкинском районном суде. Предыдущего свидетеля 8 июля также допрашивали по ВКС из этой же инстанции.В начале заседания прокурор заявил ходатайство о закрытии процесса на время допроса свидетеля.По словам гособвинителя, ответы свидетеля и документы, которые могут быть оглашены в суде, вероятно, связаны со сведениями, составляющими служебную тайну. Он отметил, что обязанность ее сохранения возложена на сотрудников Счетной палаты в соответствии со статьей 38 федерального закона о Счетной палате РФ. Разглашение такой информации третьим лицам, по его словам, недопустимо и может нарушить требования законодательства о защите конфиденциальных данных.Защитник бывшей чиновницы поддержал ходатайство. Несмотря на то, что из представителей СМИ в зале находился только корреспондент DonDay, суд удовлетворил просьбу прокурора и попросил журналиста покинуть заседание.Гособвинитель также пояснил для прессы, что следующее подобное ходатайство может быть заявлено 12 августа, если заседание состоится и явка свидетеля будет обеспечена.Предыдущее заседание по делу также прошло в закрытом формате.Лилию Федотову задержали в феврале 2025 года. По версии следствия, занимая пост министра финансов Ростовской области, она привлекла кредиты по завышенной ставке. Это, как считает следствие, причинило региональному бюджету ущерб примерно на два миллиарда рублей.