Журналистов попросили выйти из зала суда по делу Лилии Федотовой

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В Кировском районном суде Ростова прошло очередное заседание по делу бывшего министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой. На слушание 24 июня должен был прийти свидетель обвинения, однако он снова не явился.По данным источника DonDay, речь шла об Ирине Золотько. На момент инкриминируемых событий она занимала должность заместителя министра финансов Ростовской области и находилась в подчинении нынешнего исполняющего обязанности министра Ларисы Аношиной. В ее обязанности входило рассмотрение контрактов по поручениям руководителя. В суде сообщили, что свидетель не явилась из-за занятости на работе.После этого участники процесса перешли к оглашению материалов уголовного дела. Гособвинитель зачитал показания представителя министерства Кабардино-Балкарии, который рассказывал об опыте получения регионом бюджетного кредита в 2020 году при наличии задолженности. При этом ситуация отличалась от Ростовской области: на момент возможности взять бюджетный кредит донской регион долгов не имел. Ранее защита Федотовой обращала внимание суда на то, что таким правом воспользовались не все субъекты РФ.Затем прокурор планировал включить аудиозапись разговора Лилии Федотовой. Однако адвокат заявил ходатайство об удалении представителей СМИ из зала. По его словам, он не был знаком с содержанием записи, а в ней могла прозвучать информация о личной жизни обвиняемой.Суд удовлетворил ходатайство, после чего журналисты покинули заседание.Следующее слушание назначено на 1 июля. Прокурор намерен обеспечить явку свидетелей обвинения.