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Живым нашли подростка, сбежавшего из ростовского центра для малолетних правонарушителей

Живым нашли подростка, сбежавшего из ростовского центра для малолетних правонарушителей
В Ростове-на-Дону разыскали подростка, сбежавшего из центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Об этом 17 июня сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».

Розыском 17-летнего Алексея С. занимались волонтёры, полицейские и следователи. Он 31 мая ушёл из учреждения, расположенного на улице Орбитальной. Его пропажу обнаружили не сразу. Куда он мог направиться, никто не знал.

Алексея нашли спустя примерно две недели после пропажи. Он жив и невредим. Пока не известно, где он прятался.

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