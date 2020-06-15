Живым нашли подростка, сбежавшего из ростовского центра для малолетних правонарушителей

В Ростове-на-Дону разыскали подростка, сбежавшего из центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Об этом 17 июня сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».Розыском 17-летнего Алексея С. занимались волонтёры, полицейские и следователи. Он 31 мая ушёл из учреждения, расположенного на улице Орбитальной. Его пропажу обнаружили не сразу. Куда он мог направиться, никто не знал.Алексея нашли спустя примерно две недели после пропажи. Он жив и невредим. Пока не известно, где он прятался.