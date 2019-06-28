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Живой нашли пропавшую в Ростове-на-Дону пенсионерку

Живой нашли пропавшую в Ростове-на-Дону пенсионерку
Пропавшую в Первомайском районе Ростова пенсионерку нашли живой. Вечером 1 июля стало известно, что 64-летняя Наталья Химченко вернулась к родным.

Её разыскивали около двух дней. Пожилая женщина 30 июня ушла из дома на улице Писемского. Около 20 часов она отправилась на улицу и не вернулась обратно. Семья Натальи попросила о помощи волонтёров поискового отряда «Лиза Алерт Юг». Они сообщили, что Наталья нуждается в медицинской помощи. Вечером следующего дня стало известно, что Химченко нашлась.

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