Живой нашли пропавшую в Ростове-на-Дону пенсионерку



Пропавшую в Первомайском районе Ростова пенсионерку нашли живой. Вечером 1 июля стало известно, что 64-летняя Наталья Химченко вернулась к родным.



Её разыскивали около двух дней. Пожилая женщина 30 июня ушла из дома на улице Писемского. Около 20 часов она отправилась на улицу и не вернулась обратно. Семья Натальи попросила о помощи волонтёров поискового отряда «Лиза Алерт Юг». Они сообщили, что Наталья нуждается в медицинской помощи. Вечером следующего дня стало известно, что Химченко нашлась.