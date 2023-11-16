Живой нашли пенсионерку, бещ вести пропавшую в Ростове
Нашли живой 62-летнюю женщину, пропавшую без вести в Ростове. Местонахождение Ольги Моховой оставалось неизвестным несколько дней.
Днем 12 ноября горожанка ушла из дома и не вернулась. Родственники тут же забили тревогу: бабушка нуждается в медпомощи, поэтому важно было отыскать ее как можно скорее. Близкие написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерским отрядам.
Трое суток родные вместе с добровольцами и правоохранителями разыскивали пропавшую по всему городу. В ночь на 16 ноября волонтеры сообщили, что Ольгу нашли живой. Где женщина находилась все это время, остается загадкой.