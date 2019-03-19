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Жителям Ростовской области советуют ничего не сажать до середины мая

Жителям Ростовской области советуют ничего не сажать до середины мая

Первое весеннее тепло обманчиво, утверждают синоптики и советуют жителям донского регионе не спешить с посадкой. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, повременить стоить до конца майских праздников.

Метеорологи сообщают, весна ещё не пришла на Дон окончательно. Впереди ещё ни один прохладный день, а ночью возможны даже заморозки. Традиционно значительное потепление происходит в апреле. Однако и этот весенний месяц может преподнести сюрприз. Вслед за несколькими теплыми и даже жаркими днями может прийти резкое похолодание.

Начать посадку синоптики советуют после майских праздников, пишет Московский комсомолец со ссылкой на слова Вильфанда. К этому времени земля успеет достаточно прогреться.

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