Жителям Ростовской области советуют ничего не сажать до середины мая





Первое весеннее тепло обманчиво, утверждают синоптики и советуют жителям донского регионе не спешить с посадкой. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, повременить стоить до конца майских праздников.



Метеорологи сообщают, весна ещё не пришла на Дон окончательно. Впереди ещё ни один прохладный день, а ночью возможны даже заморозки. Традиционно значительное потепление происходит в апреле. Однако и этот весенний месяц может преподнести сюрприз. Вслед за несколькими теплыми и даже жаркими днями может прийти резкое похолодание.



Начать посадку синоптики советуют после майских праздников, пишет Московский комсомолец со ссылкой на слова Вильфанда. К этому времени земля успеет достаточно прогреться.