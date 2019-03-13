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Жителя Ростовской области и его приятеля заподозрили в нападении на 25-летнюю москвичку

Жителя Ростовской области и его приятеля заподозрили в нападении на 25-летнюю москвичку
Жителя Ростовской области и его приятеля заподозрили в нападении на 25-летнюю девушку-водителя из Москвы. Об этом сообщили в ГУ МВД столицы.

По данным ведомства, заявление в полицию написала одна из жительниц Москвы. Она пояснила, что ранее выставляла на одном из популярных ресурсов объявление о продаже «БМВ». На него откликнулись двое мужчин. С потенциальными покупателями она договорилась о встрече.

Когда молодые люди приехали на место, они попросили прокатиться на иномарке. Владелица авто не стала препятствовать. Однако оказавшись в машине, двое ударили девушку по голове битой. Они положили девушку в багажник и отправились в путь.

По дороге злоумышленники решили выпустить несчастную из багажника. Они оставили пострадавшую на улице. Сами же угонщики скрылись в неизвестном направлении. Позже девушку доставили в больницу.

Правоохранители задержали предполагаемых преступников. Один из них сообщил, что работает на ферме в Ростовской области. Он заверил полицейских, что не хотел убивать девушку. По его словам, он и его приятели планировали только покататься на угнанном авто.

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