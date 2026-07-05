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Жительницам Ростова посоветовали не ходить босиком по траве в Евсеев день

Жительницам Ростова посоветовали не ходить босиком по траве в Евсеев день
5 июля в православном календаре связано с памятью священномученика Евсевия. В народной традиции этот день называли Евсеевым и считали временем духовного очищения, тишины и семейного единства. При этом с датой связано множество запретов и примет: предки верили, что нарушение некоторых правил может надолго привлечь неудачи.

История праздника

Епископ Самосатский Евсевий жил в IV веке. Он известен как защитник православного учения, которое было утверждено на первом Вселенском соборе в Никее. За преданность вере святитель подвергался гонениям, в том числе при императоре Констанции.

Однажды правитель узнал, что у Евсевия находится важный акт, подписанный на соборе, и потребовал отдать документ. Однако епископ отказался и заявил, что скорее даст отсечь себе обе руки, чем передаст святыню.

После Констанция к власти пришел Юлиан Отступник. При нем гонения на христиан стали еще сильнее. Но Евсевий не прекратил служение. Переодевшись воином, он прошел через Сирию, Финикию и Палестину, обращал людей в православие, обучал священников и рукополагал епископов для пустующих храмов.

Позже, при императоре Иовиане, преследования христиан на время прекратились. Тогда Евсевий посоветовал архиепископу Мелетию созвать Поместный собор в Антиохии. На нем подтвердили православное вероучение, принятое на Вселенском соборе.

Погиб святитель от рук жительницы города Долихины. Женщина сбросила с крыши черепицу, которая смертельно ранила Евсевия. Перед смертью епископ попросил окружающих не причинять ей зла.

Что нельзя делать 5 июля 2026 года

В Евсеев день не советовали начинать важные дела рано утром. Считалось, что первая половина дня не подходит для крупных покупок, переговоров, новых проектов и серьезных решений. Все важное лучше было отложить на время после обеда.

Также 5 июля не рекомендовали рисковать деньгами и участвовать в азартных играх. По поверьям, финансовая удача в этот день нестабильна, а необдуманные решения могут привести к потерям.

Не стоит давать или брать деньги в долг. Считалось, что финансовые операции в Евсеев день мешают духовному настрою, а переданные деньги могут надолго уйти из кошелька.

Особое внимание уделяли отношениям с близкими. В этот день старались не ссориться, так как Евсеев день считали хранителем семейного мира. Конфликты между супругами, влюбленными или родственниками могли привести к долгому разладу. Мужчинам советовали быть мягче с женщинами и избегать резких слов.

Незамужним девушкам не советовали ходить босиком по росе и траве. По поверью, так можно «спугнуть» судьбу или запутать дорогу будущему жениху.

Рыбакам в этот день не следовало хвастаться уловом и раздавать пойманную рыбу. Считалось, что после этого удача может отвернуться до конца сезона.

Не рекомендовали и ходить в баню. Предки верили, что в Евсеев день банный дух особенно активен, а парная может быть опасной для здоровья.

Что можно делать в Евсеев день

5 июля считалось благоприятным днем для семьи. Его старались проводить рядом с близкими, в спокойных разговорах, прогулках и заботе друг о друге. По поверью, пары, которые признавались в любви в этот день, могли прожить вместе долго и счастливо.

Девушки проводили любовные обряды. Они брали две березовые ветки, связывали их атласной лентой, загадывали желание и пускали по воде. Если ветки плыли рядом, это считали знаком верности и крепких отношений.

Также в Евсеев день чистили колодцы. Воду 5 июля считали особенно чистой и целебной, а забота о ней, по поверьям, приносила здоровье всей семье.

В этот день можно было отправляться в путь. В отличие от многих других дат, поездки и переезды 5 июля считались удачными, а дорога - легкой.

Погодные приметы на 5 июля

Предки внимательно следили за природой. По погодным приметам пытались понять, какими будут ближайшие дни и зима.

Если вечером выпадала обильная роса, следующий день должен был быть солнечным.

Много комаров считали признаком теплого и ясного дня.

Сильная жара могла указывать на суровую и морозную зиму.

Темные грозовые тучи воспринимали как знак ненастья.

Если куры активно копались в пыли, ждали дождя.
Фото: Нейросеть
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