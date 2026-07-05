Жительницам Ростова посоветовали не ходить босиком по траве в Евсеев день

Фото: Нейросеть

5 июля в православном календаре связано с памятью священномученика Евсевия. В народной традиции этот день называли Евсеевым и считали временем духовного очищения, тишины и семейного единства. При этом с датой связано множество запретов и примет: предки верили, что нарушение некоторых правил может надолго привлечь неудачи.Епископ Самосатский Евсевий жил в IV веке. Он известен как защитник православного учения, которое было утверждено на первом Вселенском соборе в Никее. За преданность вере святитель подвергался гонениям, в том числе при императоре Констанции.Однажды правитель узнал, что у Евсевия находится важный акт, подписанный на соборе, и потребовал отдать документ. Однако епископ отказался и заявил, что скорее даст отсечь себе обе руки, чем передаст святыню.После Констанция к власти пришел Юлиан Отступник. При нем гонения на христиан стали еще сильнее. Но Евсевий не прекратил служение. Переодевшись воином, он прошел через Сирию, Финикию и Палестину, обращал людей в православие, обучал священников и рукополагал епископов для пустующих храмов.Позже, при императоре Иовиане, преследования христиан на время прекратились. Тогда Евсевий посоветовал архиепископу Мелетию созвать Поместный собор в Антиохии. На нем подтвердили православное вероучение, принятое на Вселенском соборе.Погиб святитель от рук жительницы города Долихины. Женщина сбросила с крыши черепицу, которая смертельно ранила Евсевия. Перед смертью епископ попросил окружающих не причинять ей зла.В Евсеев день не советовали начинать важные дела рано утром. Считалось, что первая половина дня не подходит для крупных покупок, переговоров, новых проектов и серьезных решений. Все важное лучше было отложить на время после обеда.Также 5 июля не рекомендовали рисковать деньгами и участвовать в азартных играх. По поверьям, финансовая удача в этот день нестабильна, а необдуманные решения могут привести к потерям.Не стоит давать или брать деньги в долг. Считалось, что финансовые операции в Евсеев день мешают духовному настрою, а переданные деньги могут надолго уйти из кошелька.Особое внимание уделяли отношениям с близкими. В этот день старались не ссориться, так как Евсеев день считали хранителем семейного мира. Конфликты между супругами, влюбленными или родственниками могли привести к долгому разладу. Мужчинам советовали быть мягче с женщинами и избегать резких слов.Незамужним девушкам не советовали ходить босиком по росе и траве. По поверью, так можно «спугнуть» судьбу или запутать дорогу будущему жениху.Рыбакам в этот день не следовало хвастаться уловом и раздавать пойманную рыбу. Считалось, что после этого удача может отвернуться до конца сезона.Не рекомендовали и ходить в баню. Предки верили, что в Евсеев день банный дух особенно активен, а парная может быть опасной для здоровья.5 июля считалось благоприятным днем для семьи. Его старались проводить рядом с близкими, в спокойных разговорах, прогулках и заботе друг о друге. По поверью, пары, которые признавались в любви в этот день, могли прожить вместе долго и счастливо.Девушки проводили любовные обряды. Они брали две березовые ветки, связывали их атласной лентой, загадывали желание и пускали по воде. Если ветки плыли рядом, это считали знаком верности и крепких отношений.Также в Евсеев день чистили колодцы. Воду 5 июля считали особенно чистой и целебной, а забота о ней, по поверьям, приносила здоровье всей семье.В этот день можно было отправляться в путь. В отличие от многих других дат, поездки и переезды 5 июля считались удачными, а дорога - легкой.Предки внимательно следили за природой. По погодным приметам пытались понять, какими будут ближайшие дни и зима.Если вечером выпадала обильная роса, следующий день должен был быть солнечным.Много комаров считали признаком теплого и ясного дня.Сильная жара могла указывать на суровую и морозную зиму.Темные грозовые тучи воспринимали как знак ненастья.Если куры активно копались в пыли, ждали дождя.