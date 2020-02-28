Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Жительница Таганрога привезла из Шри-Ланки экзотический вирус

Жительница Таганрога привезла из Шри-Ланки экзотический вирус
Экзотический вирус привезла в Таганрог местная жительница. Женщина проводила отпуск на Шри-Ланке и в конце февраля, вернувшись домой, почувствовала себя плохо.

У таганроженки поднялась температура, появились тяжёлые симптомы. Родственники вызвали скорую помощь. Как рассказал руководитель городского управления Роспотребнадзора Сергей Мусиенко, пациентку госпитализировали в инфекционное отделение. Врачи взяли ряд анализов и выявили, что у неё — вирус гриппа типа А.

- Этот тип нехарактерен для нашей территории, - пояснил специалист. - Раньше подобных случаев зарегистрировано не было.

Медикам удалось спасти женщину. Сейчас она чувствует себя хорошо. Вирус гриппа А очень опасен и может привести к летальному исходу.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.