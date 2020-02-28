Жительница Таганрога привезла из Шри-Ланки экзотический вирус



Экзотический вирус привезла в Таганрог местная жительница. Женщина проводила отпуск на Шри-Ланке и в конце февраля, вернувшись домой, почувствовала себя плохо.



У таганроженки поднялась температура, появились тяжёлые симптомы. Родственники вызвали скорую помощь. Как рассказал руководитель городского управления Роспотребнадзора Сергей Мусиенко, пациентку госпитализировали в инфекционное отделение. Врачи взяли ряд анализов и выявили, что у неё — вирус гриппа типа А.



- Этот тип нехарактерен для нашей территории, - пояснил специалист. - Раньше подобных случаев зарегистрировано не было.



Медикам удалось спасти женщину. Сейчас она чувствует себя хорошо. Вирус гриппа А очень опасен и может привести к летальному исходу.