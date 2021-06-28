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Жительница Ростовской области во время прямой линии спросила президента о налоге на скот

Жительница Ростовской области во время прямой линии спросила президента о налоге на скот
На прямую линию президенту РФ дозвонилась жительница Ростовской области. Дончанка поинтересовалась у Владимира Путина, будет ли введен налог на скот.

Жительница Чалтыря рассказала, что среди односельчан якобы ходят слухи о вводе нового налога - на скот.

Глава государства опроверг эту информацию, заверив, что никакого налога на скот вводить не собираются.

- Надо налог на голову ввести тем, кто распространяет такие слухи. Ничего подобного вводить в России не планируют, - отметил Путин.

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