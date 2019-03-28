Жительница Ростова отсудила у медицинского центра около 60 тысяч рублей



Ростовчанка смогла отсудить у медицинского центра 58 803 рубля. Решением суда ООО «Альфа-Центр» выплатило женщине деньги, которые её заставили заплатить за ненужные анализы и пищевые добавки.



В Ростове найдутся десятки, если не сотни людей, хоть раз попавшихся на уловки различных медицинских центров, которых развелось, как грибов после дождя. Сотрудники многих таких заведений, раздобыв каким-то явно незаконным способом телефоны пациентов городских поликлиник, зазывали клиентов звонками. Ласковым голосом девушки приглашают пройти бесплатное обследование. Однако каждый, кто посещал такой центр, не только не получал никакой медицинской помощи, так ещё и выходил оттуда без гроша в кармане и с кредитами на сотни тысяч рублей.



45-летнюю ростовчанку Софью И., страдающую хроническим заболеванием, в медучреждение «Альфа-Центр» на улице Темерницкой привлекла реклама бесплатных анализов. Однако бесплатным оказался только разговор с сотрудником.



Как только женщина перешагнула порог центра, её сразу «взяли в разработку». Пациентку убедили в необходимости ряда анализов, а следом «впарили» ещё и коробочки с БАДами. Клиентка опомниться не успела, как подписала документы об оплате услуг за счет кредитных средств на общую сумму 64 250 рублей. Кредит оформили тут же.



- Все происходило с такой скоростью, а обманщики действовали с таким нахрапом, что и сегодня воспоминания о том дне у меня довольно туманны, - рассказала ростовчанка. – Осознала, что произошло, только по дороге домой. Бросилась обратно. Но в возврате средств мне отказали, сославшись на то, что все документы я подписала сама.



Чтобы вернуть свои деньги, женщине пришлось обратиться к квалифицированному юристу. Самостоятельно отстаивать свои права в споре с такими ушлыми псевдоцентрами – дело практически безнадежное.



Если бы Софья, прежде чем обратиться в этот центр, поискала о нем информацию в Интернете, это уберегло бы её деньги, нервы и потраченное время. На просторах Сети без труда удалось найти несколько отзывов о работе учреждения.



Как позже выяснилось, сами исследования в центре не проводят. Материалы анализов отправляют в другой город. Благодаря этому у ростовчанки появился шанс вернуть свои деньги. Так как пациентка ещё не успела получить результаты анализов, она имела право вернуть потраченные средства. Но дело всё равно пришлось решать через суд.



Во время разбирательства представители «Альфа-Центра» принесли документы, подтверждающие согласие Софьи на проведение тестов. Это некий журнал, учёт проведения бесплатных процедур клиента, лист ознакомления, согласие на проведение тестирования, забор генетического материала. Только дело в том, что на большей их части стояли «левые» подписи.



- Таким образом, данные копии, предоставленные ответчиком, являются сфальсифицированными и не могли быть приняты судом в качестве доказательств по делу, - отметил адвокат Владимир Орлов.



Более того, как оказалось, работники медицинского центра не имели права брать деньги вперёд. Если это не предусмотрено договором, то оплата должна производиться только после предоставления всех результатов работы. На момент, когда Софья подавала иск в суд, «Альфа-Центр» даже не предпринял попытку всё-таки провести анализы.



Суд удовлетворил требование женщины и обязал центр выплатить потерпевшей деньги. Однако, поначалу ей вернули только 33 803 рубля. Сейчас в суд направлено прошение о взыскании остальных 25 тысяч.



К сожалению, пока нет возможности возбудить в отношении обманщиков уголовное дело, ведь по факту пациенты своей рукой подписывают документы. Однако, что интересно, после суда контора закрылась.