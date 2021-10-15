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Жительница Батайска пыталась выгородить в суде педофила

Жительница Батайска пыталась выгородить в суде педофила
Жительница Батайска хотела выгородить в суде сожителя, который пытался изнасиловать ее малолетнюю дочь. Женщине грозит до трех месяцев ареста.

По версии следствия, в августе 2020 года 46-летняя батайчанка проходила свидетелем по уголовному делу своего сожителя, который обвинялся в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка. Видимо, осознавая, что ему могут дать до восьми лет колонии, горе-мать сказала в суде, что ее возлюбленный непричастен к совершению преступления.

Однако, как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, при вынесении приговора показания свидетельницы были признаны не соответствующими действительности. Теперь ей не избежать уголовной ответственности за заведомо ложные показания.
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