Жительница Батайска пыталась выгородить в суде педофила

Жительница Батайска хотела выгородить в суде сожителя, который пытался изнасиловать ее малолетнюю дочь. Женщине грозит до трех месяцев ареста.По версии следствия, в августе 2020 года 46-летняя батайчанка проходила свидетелем по уголовному делу своего сожителя, который обвинялся в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка. Видимо, осознавая, что ему могут дать до восьми лет колонии, горе-мать сказала в суде, что ее возлюбленный непричастен к совершению преступления.Однако, как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, при вынесении приговора показания свидетельницы были признаны не соответствующими действительности. Теперь ей не избежать уголовной ответственности за заведомо ложные показания.