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Жителю Ростовской области удалили опухоль в 15 кг

Жителю Ростовской области удалили опухоль в 15 кг


В онкологическом центре Ростова-на-Дону спасли 68-летнего пациента с гигантской опухолью. Об итогах хирургического вмешательства рассказали в пресс-службе НМИЦ онкологии Минздрава России 25 июня.

Сельский пенсионер долго терпел симптомы: живот увеличивался, давил на внутренние органы. Спустя полгода он решился пойти к терапевту. Снимки КТ показали жуткое образование размером с большой таз и весом 15 килограммов. Мужчину направили в федеральный центр.

Команда хирургов провела операцию, которая длилась несколько часов. Хирургам пришлось удалить опухоль, занявшую 2/3 живота, а вместе с ней — левую почку и часть кишечника.

К счастью, мужчина перенес операцию хорошо и уже вернулся домой. Однако радоваться рано: опухоль оказалась злокачественной, хоть и медленно метастазирует. Пациенту предстоит химиотерапия.
Фото: НМИЦ онкологии Минздрава России
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