Жителю Ростовской области удалили опухоль в 15 кг

Фото: НМИЦ онкологии Минздрава России

В онкологическом центре Ростова-на-Дону спасли 68-летнего пациента с гигантской опухолью. Об итогах хирургического вмешательства рассказали в пресс-службе НМИЦ онкологии Минздрава России 25 июня.Сельский пенсионер долго терпел симптомы: живот увеличивался, давил на внутренние органы. Спустя полгода он решился пойти к терапевту. Снимки КТ показали жуткое образование размером с большой таз и весом 15 килограммов. Мужчину направили в федеральный центр.Команда хирургов провела операцию, которая длилась несколько часов. Хирургам пришлось удалить опухоль, занявшую 2/3 живота, а вместе с ней — левую почку и часть кишечника.К счастью, мужчина перенес операцию хорошо и уже вернулся домой. Однако радоваться рано: опухоль оказалась злокачественной, хоть и медленно метастазирует. Пациенту предстоит химиотерапия.