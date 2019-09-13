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Жителям Таганрога на протяжении пяти дней придётся пользоваться подвозной водой

Жителям Таганрога на протяжении пяти дней придётся пользоваться подвозной водой
Фото: misanec.ru
В Таганроге местным жителям в очередной раз придётся столкнуться с проблемами водоснабжения. Из-за аварии на водоводе на протяжении пяти дней обеспечивать население холодной водой будут путём подвоза.

Адреса пунктов выдачи воды опубликованы на сайте местной администрации.

Коммунальные неудобства придётся потерпеть с 23 по 27 сентября. В эти дни планируется провести ремонт на Донском техническом водоводе диаметром 1 420 мм на территории насосной станции Недвиговка.

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