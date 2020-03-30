Жителям Ростовской области запретят жениться во время пандемии



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В Ростовской области могут приостановить регистрацию и расторжение браков. Такое предложение направило Министерство юстиций РФ в регионы. Об этом сообщается на сайте ведомства 31 марта.

«Даты государственной регистрации заключения брака, которые были определены ранее, необходимо перенести на более поздний срок», - говорится в сообщении Минюста.



Перенести запланированные свадьбы предлагается на даты после 1 июня.



В тех случаях, когда дату свадьбы по каким-либо причинам перенести невозможно, в министерстве предлагают проводить регистрацию только в присутствии молодожёнов, без гостей.



Напомним, с 31 марта в Ростовской области, как и во многих других регионах России, ужесточены меры борьбы с коронавирусом. С этого дня дончанам запрещается покидать свои дома. Исключения составляют только необходимость выйти в магазин за продуктами, в аптеку или поликлинику. Допускается также посещение родственников старше 65 лет. Не вводятся ограничения на передвижение на личном транспорте.



За нарушение запрета вводятся штрафы. 31 марта Государственная Дума увеличила их размер до 40 тысяч рублей.