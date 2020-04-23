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Жителям Ростовской области разъяснили порядок передвижения по региону на личном транспорте

Жителям Ростовской области разъяснили порядок передвижения по региону на личном транспорте
Режим самоизоляции ввёл ограничения не только на передвижения пешком, но и на личном транспорте. Министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов во время брифинга 24 апреля разъяснил порядок перемещения по региону на автомобилях.
- На сегодняшний день для передвижения по территории Ростовской области на личном транспорте должны быть веские причины, которые перечислены в Постановлении № 272 Правительства РО, - пояснил министр. - Это - обращение за экстренной медпомощью, случаи прямой угрозы жизни и здоровью, помощь близким родственникам, нуждающимся в постоянном уходе, следование к осуществлению места деятельности предприятия, деятельность которого не приостановлена и обратно к месту проживания, а также к месту приобретения товаров и услуг, реализация которых не ограничена.

Таким образом, на поездки на автомобиле действуют те же ограничения, что и на выход из дома в режиме самоизоляции.
Андрей Иванов также разъяснил условия въезда в Ростов представителям организаций, зарегистрированным в других муниципалитетах.
- Таким предприятиям следует руководствоваться пунктом 3.1 и 5 постановления 272, то есть пользоваться ранее выданными работодателем справками, установленной формы, а также иметь при себе удостоверение личности, - добавил глава министерства транспорта. - В случае, если это маршрутное транспортное средство, водитель должен иметь соответствующие маршрутные карты, либо разрешение установленного образца. Если осуществляется доставка груза – путевой лист с указанием места погрузки – выгрузки товара.

Напомним, что для перемещения по Ростову администрация города выдала новые пропуска. Разрешения получили сотрудники предприятий, которые не приостановили свою деятельность.

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