Жителям Ростовской области разъяснили порядок передвижения по региону на личном транспорте
Режим самоизоляции ввёл ограничения не только на передвижения пешком, но и на личном транспорте. Министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов во время брифинга 24 апреля разъяснил порядок перемещения по региону на автомобилях.
- На сегодняшний день для передвижения по территории Ростовской области на личном транспорте должны быть веские причины, которые перечислены в Постановлении № 272 Правительства РО, - пояснил министр. - Это - обращение за экстренной медпомощью, случаи прямой угрозы жизни и здоровью, помощь близким родственникам, нуждающимся в постоянном уходе, следование к осуществлению места деятельности предприятия, деятельность которого не приостановлена и обратно к месту проживания, а также к месту приобретения товаров и услуг, реализация которых не ограничена.
Таким образом, на поездки на автомобиле действуют те же ограничения, что и на выход из дома в режиме самоизоляции.
Андрей Иванов также разъяснил условия въезда в Ростов представителям организаций, зарегистрированным в других муниципалитетах.
- Таким предприятиям следует руководствоваться пунктом 3.1 и 5 постановления 272, то есть пользоваться ранее выданными работодателем справками, установленной формы, а также иметь при себе удостоверение личности, - добавил глава министерства транспорта. - В случае, если это маршрутное транспортное средство, водитель должен иметь соответствующие маршрутные карты, либо разрешение установленного образца. Если осуществляется доставка груза – путевой лист с указанием места погрузки – выгрузки товара.
Напомним, что для перемещения по Ростову администрация города выдала новые пропуска. Разрешения получили сотрудники предприятий, которые не приостановили свою деятельность.