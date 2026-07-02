Жителям Ростова-на-Дону сообщили, где заправиться 2 июля без толп и по разумным ценам

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Напряженная ситуация с топливом в донской столице продолжает оказывать давление на автомобилистов. На большинстве заправок города наблюдается нехватка бензина, а там, где он есть, водители сталкиваются с изнурительными очередями. Дополнительные трудности создают закрытые мотели и пересменки на АЗС, а узнать о наличии топлива можно, лишь отстояв долгую очередь.- Большие очереди – это уже норма, – делится водитель Ирина. – Часть заправок вообще закрыта. Ситуация немного лучше до полудня, а после обеда многие АЗС не работают, начинают продажу только утром, около 6-8 часов.Серьезные заторы и очереди, насчитывающие по 10-15 автомобилей, регулярно возникают на проспекте Стачки в районе моста.Согласно данным сервиса «Яндекс.Заправки», АЗС на Доватора в настоящее время не функционирует. Ранее там был доступен только дизель премиум-класса. В целом, на крупных сетевых заправках топливо регулярно пополняется, несмотря на периодические временные окончания.«Роснефть»:АИ-92 — 65,40 рубляАИ-95 — 71,45 рубляАИ-95 Пульсар — 73,90 рубляДТ — 76,70 рубля«Флэш»:АИ-95 — 99,90 рубля«Газпром»:АИ-92 — 64,45 рубляАИ-95 — 71,60 рубляДТ — 75,85 рубляНестабильная обстановка с топливом, длящаяся уже месяц, привела к тому, что водители в Ростове-на-Дону привыкли к очередям и необходимости постоянно искать работающие заправки. Первоначальный ажиотаж сменился более рациональным подходом.- Я с самого начала кризиса заправил полный бак и теперь езжу только на работу и домой, – рассказывает водитель Александр. – Лишний раз на машине не передвигаюсь, но и не экономлю до последнего. Сейчас у меня осталось полбака, и когда будет меньше половины, поеду искать заправку.Автомобилисты признаются, что пересмотрели свои привычки. Многие стали чаще пользоваться общественным транспортом, ходить пешком, считая это полезным для здоровья, а также активно используют самокаты и велосипеды.