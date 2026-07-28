Жителям поврежденного после атаки БПЛА дома в Ростове разрешили забрать вещи

Александр Скрябин

Жильцы многоэтажки, пострадавшей в результате атаки беспилотников, смогли попасть в свои квартиры. Об этом 28 июля сообщил глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин.После обследования здания специалисты пришли к выводу, что жители могут ненадолго зайти в квартиры, чтобы забрать документы и предметы первой необходимости.Напомним, в ночь на 27 июля беспилотник повредил многоквартирный дом в микрорайоне Красный Аксай. В результате были повреждены верхние этажи здания и балка. Сейчас часть жильцов разместилась у родственников, остальные находятся в пункте временного размещения.