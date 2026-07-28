Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Жителям поврежденного после атаки БПЛА дома в Ростове разрешили забрать вещи

Жителям поврежденного после атаки БПЛА дома в Ростове разрешили забрать вещи
Жильцы многоэтажки, пострадавшей в результате атаки беспилотников, смогли попасть в свои квартиры. Об этом 28 июля сообщил глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

После обследования здания специалисты пришли к выводу, что жители могут ненадолго зайти в квартиры, чтобы забрать документы и предметы первой необходимости.

Напомним, в ночь на 27 июля беспилотник повредил многоквартирный дом в микрорайоне Красный Аксай. В результате были повреждены верхние этажи здания и балка. Сейчас часть жильцов разместилась у родственников, остальные находятся в пункте временного размещения.
Александр Скрябин
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика