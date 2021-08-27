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Жителя Ростовской области приговорили к двум годам тюрьмы за нападение на участкового

Жителя Ростовской области приговорили к двум годам тюрьмы за нападение на участкового

Жителя Ростовской области Евгения Маслия приговорили к двум годам тюрьмы за нападение на участкового. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов 30 августа.

Происшествие случилось в Мартыновском районе прямо в канун Нового года. По данным следствия, выпивший мужчина повздорил с сотрудником полиции. Когда договориться не удалось, преступник решил применить силу. Достав нож, он напал на участкового. В результате агрессор повредил полицейскому кисть и порезал куртку в районе живота. К счастью, правоохранитель смог задержать Маслия, не получив тяжелых ранений.

Суд постановил, что подсудимый виновен по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти». Мужчина мог получить до 10 лет тюрьмы. Однако суд приговорил его всего к двум годам колонии общего режима.

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