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Жителя Ростовской области приговорили к 18,5 года за подрыв автомобиля

Жителя Ростовской области приговорили к 18,5 года за подрыв автомобиля
Жителю Ростовской области вынесли приговор за содействие террористической деятельности. Преступление было совершено в июне 2024 года.

По версии следствия, незнакомые мужчины предложили 21-летнему жителю Миллерово деньги за помощь в подготовке теракта. Парень согласился. Он пришел на парковку возле жилого дома и установил самодельную взрывчатку на нижнюю часть автомобиля военнослужащего.

В ростовском Следкоме уточнили, что осужденный также выполнял роль наблюдателя. Он следил за обстановкой, чтобы вовремя предупредить сообщников о появлении посторонних.

Владелец машины, не подозревая об опасности, сел в автомобиль вместе с маленькой дочерью. Когда они находились внутри, взрывное устройство сдетонировало.

В результате военнослужащий получил вред здоровью средней тяжести. Его дочь не пострадала.

Личность причастного вскоре установили. Во время расследования он признал вину. Суд назначил ему 18,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Фото: Южный окружной военный суд
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