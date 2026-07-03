Жителя Ростовской области приговорили к 18,5 года за подрыв автомобиля
Жителю Ростовской области вынесли приговор за содействие террористической деятельности. Преступление было совершено в июне 2024 года.
По версии следствия, незнакомые мужчины предложили 21-летнему жителю Миллерово деньги за помощь в подготовке теракта. Парень согласился. Он пришел на парковку возле жилого дома и установил самодельную взрывчатку на нижнюю часть автомобиля военнослужащего.
В ростовском Следкоме уточнили, что осужденный также выполнял роль наблюдателя. Он следил за обстановкой, чтобы вовремя предупредить сообщников о появлении посторонних.
Владелец машины, не подозревая об опасности, сел в автомобиль вместе с маленькой дочерью. Когда они находились внутри, взрывное устройство сдетонировало.
В результате военнослужащий получил вред здоровью средней тяжести. Его дочь не пострадала.
Личность причастного вскоре установили. Во время расследования он признал вину. Суд назначил ему 18,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.