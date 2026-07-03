Жителя Ростовской области приговорили к 18,5 года за подрыв автомобиля

Фото: Южный окружной военный суд

Жителю Ростовской области вынесли приговор за содействие террористической деятельности. Преступление было совершено в июне 2024 года.По версии следствия, незнакомые мужчины предложили 21-летнему жителю Миллерово деньги за помощь в подготовке теракта. Парень согласился. Он пришел на парковку возле жилого дома и установил самодельную взрывчатку на нижнюю часть автомобиля военнослужащего.В ростовском Следкоме уточнили, что осужденный также выполнял роль наблюдателя. Он следил за обстановкой, чтобы вовремя предупредить сообщников о появлении посторонних.Владелец машины, не подозревая об опасности, сел в автомобиль вместе с маленькой дочерью. Когда они находились внутри, взрывное устройство сдетонировало.В результате военнослужащий получил вред здоровью средней тяжести. Его дочь не пострадала.Личность причастного вскоре установили. Во время расследования он признал вину. Суд назначил ему 18,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.