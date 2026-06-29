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Жителя Ростовской области подозревают в убийстве дяди и нападении на сестру

Жителя Ростовской области подозревают в убийстве дяди и нападении на сестру
Жителя Ростовской области подозревают в убийстве дяди и покушении на жизнь сестры. Инцидент произошел 26 июня в Красном Сулине.

Вечером 32-летний житель Гуково находился в одном из домов на улице Украинской и распивал спиртное. В какой-то момент между ним и его 44-летней сестрой произошла ссора. По версии следствия, мужчина схватил нож и ударил женщину в живот.

Пострадавшая закричала и попыталась выбежать из дома, однако подозреваемый направился за ней. Шум услышал 68-летний дядя мужчины. Он попытался остановить племянника и защитить родственницу. В ответ подозреваемый нанес ему не менее двух ударов ножом. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Сестру фигуранта с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Подозреваемого задержали. Ему предъявили обвинение по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц». Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Фото: Дондей
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