Жителя Ростова заключили под стражу по подозрению в убийстве знакомого

Фото: СУ СКР по Ростовской области

В Ростове 50-летнего местного жителя подозревают в убийстве знакомого. Трагедия произошла 31 июля.По данным следствия, мужчина находился в квартире одного из домов на улице Еременко, где вместе с приятелем распивал алкоголь. Во время застолья между ними произошел конфликт. Предварительно, подозреваемый нанес знакомому удар ножом в область бедра. От полученного ранения потерпевший скончался.Как сообщили в региональном Следственном комитете, мужчину задержали и заключили под стражу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.