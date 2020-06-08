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Жителя Ростова осудили за хранение взрывчатых веществ

Жителя Ростова осудили за хранение взрывчатых веществ
В Ростове местного жителя осудили за хранение взрывчатки.

Подозреваемого в хранении взрывоопасных веществ задержали полицейские в январе 2020 года в переулке Машиностроительном. При обыске в кармане куртки 43-летнего мужчины обнаружили бездымный порох массой 191 грамм.

Как пояснил задержанный, летом 2014 года недалеко от железнодорожного переезда в переулке Машиностроительном он нашёл металлическую банку с серо-зелёным сыпучим веществом. Ёмкость мужчина упаковал в полиэтиленовый пакет и снова закопал.

О своей находке ростовчанин вспомнил в 2020 году. Он откопал банку и пересыпал её содержимое в пластиковую бутылку. Когда полицейские задержали мужчину, ёмкость с взрывчатым веществом лежала у него в кармане куртки.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».
- Подсудимый полностью свою вину признал, в содеянном раскаялся и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, то есть без проведения судебного разбирательства, - рассказала помощник прокурора Советского района Ростова Нино Калюжина.

Суд приговорил ростовчанина к году лишения свободы условно и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

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