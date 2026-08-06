Жителя Батайска отправили в колонию за попытку убить бывшую возлюбленную в новогоднюю ночь

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Жителя Батайска приговорили к шести годам и трем месяцам колонии строгого режима за покушение на убийство бывшей возлюбленной. Приговор был вынесен 12 мая, однако его опубликовали только сейчас.Трагедия произошла в новогоднюю ночь в квартире на улице Луначарского. Несмотря на расставание, 45-летний Василий и 40-летняя Мария (имя изменено) решили встретить Новый год вместе.После боя курантов между бывшими сожителями вспыхнул конфликт. По версии суда, мужчина приревновал женщину из-за переписки в телефоне. Во время ссоры он схватил складной туристический нож и нанес Марии не менее четырех ударов в грудь, шею и живот.На крики потерпевшей прибежала ее мать. Женщина убедила нападавшего остановиться. После этого Василий вызвал скорую помощь и пытался оказать пострадавшей первую помощь.Марию в тяжелом состоянии доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее проникающее ранение брюшной полости с повреждением печени и внутренним кровотечением. Женщину удалось спасти.На следствии мужчина частично признал вину. Он не отрицал нападение, однако утверждал, что не хотел убивать потерпевшую. Суд пришел к выводу, что удары наносились в жизненно важные органы, а прекратил он их только после вмешательства матери женщины.Смягчающими обстоятельствами стали явка с повинной, вызов скорой помощи и примирение с потерпевшей. В итоге суд назначил мужчине наказание в виде шести лет и трех месяцев колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.