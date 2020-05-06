Жителя Аксая будут судить за убийство сожительницы

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В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Аксая. 32-летний мужчина обвиняется в убийстве сожительницы.По версии следствия, в декабре 2019 года во время ссоры аксайчанин расправился со своей гражданской женой кухонным ножом. Женщина скончалась на месте происшествия. Позже эксперты насчитали на её теле 10 ножевых ранений.Чтобы избавиться от следов преступления, мужчина попытался поджечь дом. Но в этот момент его задержали полицейские. Известно, что подозреваемый был пьян.В настоящее время уголовное дело передано в суд.