Жители Западного пожаловались на аварийную детскую площадку во дворе многоквартирных домов

Фото: Дондей.

Жители Советского района Ростова-на-Дону обратили внимание властей на состояние детской площадки во дворе домов № 20 на проспекте Коммунистическом. По их словам, игровые конструкции находятся в аварийном состоянии и могут представлять опасность для детей.Ростовчане утверждают, что добиваются благоустройства территории уже более 15 лет. Раньше родители своими силами ремонтировали и красили площадку, однако со временем оборудование окончательно пришло в негодность.На фотографиях видно, что игровые элементы сильно изношены, а некоторые конструкции имеют повреждения и следы коррозии. При этом во дворе проживают много семей с детьми.По словам жителей, за годы ожидания новой площадки несколько детей получили травмы во время игр. Дончане намерены обратиться в Следственный комитет, приложив к обращению медицинские документы и ответы чиновников с обещаниями решить проблему.Кроме того, местные жители жалуются на состояние аллеи вдоль проспекта Коммунистического, где уже несколько лет не могут отремонтировать тротуар, а также на неубранные металлические конструкции на площади Плевен.Жильцы просят власти обратить внимание на проблемы микрорайона и создать безопасные условия для отдыха детей.