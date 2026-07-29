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Жители Западного останутся без воды на сутки 30 июля из-за ремонтных работ

Жители Западного останутся без воды на сутки 30 июля из-за ремонтных работ
Жители Западного останутся без воды на сутки 30 июля, сообщили в городском водоканале.

Ограничения коснутся микрорайона Вертолетное поле, включая улицы Батуринскую, 2-ю Володарскую, Ефремова, Мушкетова, 3-ю Круговую и переулок Салютина.

Временные неудобства возникнут по причине ремонтных работ. Специалисты будут подключать наружные сети водоснабжения к городскому водопроводу. Без необходимых мер данные задачи выполнить не получится.
Фото: Дондей
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