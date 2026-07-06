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Жители трех районов Ростова остались без воды из-за аварий на сетях

Жители трех районов Ростова остались без воды из-за аварий на сетях
Жители трех районов Ростова остались без воды 6 июля. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная в своих соцсетях.

Причиной стали прорывы на водопроводных сетях сразу в нескольких частях города.

В Ленинском районе водоснабжение ограничили в границах: Буденновский - Баумана - Семашко - Береговая.

В Советском районе без воды остались жители домов на проспекте Коммунистическом, 3, 5, 7, а также на улице Тружеников, 30, 28, 26.

В Пролетарском районе подачу воды ограничили на улице 40 лет Победы, 37-61, включая дома с дробями и литерами.

Сейчас специалисты работают на аварийных участках. Ориентировочно водоснабжение планируют восстановить к 19:00 7 июля.
Фото: Дондей
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