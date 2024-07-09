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Жители Шахт начали ездить в ванне с водой по улицам, спасаясь от жары

Жители Шахт начали ездить в ванне с водой по улицам, спасаясь от жары
В шахтинском поселке Аюта двое молодых парней катались в ванне по улицам. Они поделились видеороликом с места событий в социальных сетях.

Шахтинцы поставили ванну на прицеп мотоцикла и наполнили её прохладной водой. Когда они убедились, что «гидроцикл» устойчив, то отправились в весёлое путешествие.

Видео с действиями парней стало очень популярным в социальных сетях. Местным жителям понравился их креативный подход, и они поблагодарили их за позитивное настроение.

Молодые люди напомнили жителям Шахт, что если невозможно изменить обстоятельства, то можно изменить своё отношение к ним.
Фото: СоцСети
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