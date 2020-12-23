Жители Ростовской области увидят первый метеорный поток в новом году

Жители Ростовской области смогут наблюдать необычайное явление. Первый в новом году один из сильнейших метеорных потоков Квадрантиды можно увидеть с 28 декабря 2020 года по 12 января 2021-го. Об этом Rostov.ru рассказал лектор планетария донской столицы Василий Разумов-Гавашели.Пик активности придется на ночь 4 января. В этот период дончане увидят до 200 метеоров в час, или 1-2 в минуту. При ясной погоде начинать наблюдение можно с 23 часов. В небесной сфере он находится в северном полушарии, а именно - в созвездии Волопаса, рядом с Драконом и Геркулесом.- Ориентироваться нужно на полярную звезду, - поделился специалист. - Поток пройдет слева от ручки ковша Малой Медведицы.Примечательно, что так называемое родительское тело, во время распада которого образовались эти метеорные тела, вызывает немало споров среди астрономов. Одни считают, что это комета, которая растратила основную часть массы и, остыв, покрылась льдом. Другие склонны предполагать, что это астероид.Метеорный поток - явление необычайно завораживающее. Однако если вы не успеете его увидеть, не спешите расстраиваться. Поток Квадрантиды действует ежегодно, а в апреле 2021 года пройдет еще один сильный метеоритный дождь - Лириды.