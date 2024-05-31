Жители Ростовской области станут свидетелями северного сияния 31 мая

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В Ростовской области в ночь на 1 июня в небе возникнет северное сияние. Об этом сообщили сотрудники Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.В первую ночь лета жителей Дона ждёт незабываемое зрелище — северное сияние. Заряженные частицы от Солнца летят в сторону Земли. Когда они попадают в магнитное поле нашей планеты, начинают отражать свет. В результате отражения света небо окрашивается в красные, изумрудные и другие цвета.В этот раз причиной северного сияния стали вспышки на Солнце, которые часто сопровождаются магнитными бурями.Жители Дона, чувствительные к изменениям погоды, 31 мая и 1 июня ощутят на себе действие этих явлений. Однако специалисты прогнозируют, что после 1 июня ситуация стабилизируется.Чтобы легче перенести магнитные бури, нужно отказаться от алкоголя и тяжелых физических нагрузок. Вместо этого лучше отдать предпочтение легкой пище и прогулке на свежем воздухе.