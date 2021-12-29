Жители Ростовской области раскритиковали работу коммунальщиков из-за нечищеных дорог

Фото/видео: Анастасия Баженова.

Жители Ростовской области стали массово жаловаться на гололедицу. Тротуары и дороги региона превратились в каток утром 10 января. Об этом рассказали пользователи соцсетей.Люди опубликовали кадры, на которых видны заледеневшие снег и дождь в Гуково. Женщина с ребенком осторожно идут по краю дороги. Вероятно, там машины раскатали лед, и шансов обойтись без падений оказалось больше. Тротуар тем временем представляет собой сплошной каток. Ситуацию усугубляют неровная поверхность и отсутствие реагентов, которыми в таких случаях посыпают дороги.- Идти невозможно, - написала автор видео.- Вела ребенка в сад. Это просто квест какой-то. Четыре раза чуть с землей не поцеловались, а точнее, со льдом, - поделилась другая жительница Гуково.Аналогичная ситуация - в Зверево, Донецке и других близлежащих населенных пунктах. Ранним утром 10 января там прошел дождь, вслед за которым начались заморозки. Кроме того, нечищенные накануне дороги также сыграли свою роль. В итоге тысячи людей, отправившихся после праздников на работу и учебу, рисковали завершить путь в травматологии.