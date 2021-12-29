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Жители Ростовской области раскритиковали работу коммунальщиков из-за нечищеных дорог

Жители Ростовской области раскритиковали работу коммунальщиков из-за нечищеных дорог
Жители Ростовской области стали массово жаловаться на гололедицу. Тротуары и дороги региона превратились в каток утром 10 января. Об этом рассказали пользователи соцсетей.

Люди опубликовали кадры, на которых видны заледеневшие снег и дождь в Гуково. Женщина с ребенком осторожно идут по краю дороги. Вероятно, там машины раскатали лед, и шансов обойтись без падений оказалось больше. Тротуар тем временем представляет собой сплошной каток. Ситуацию усугубляют неровная поверхность и отсутствие реагентов, которыми в таких случаях посыпают дороги.

- Идти невозможно, - написала автор видео.

- Вела ребенка в сад. Это просто квест какой-то. Четыре раза чуть с землей не поцеловались, а точнее, со льдом, - поделилась другая жительница Гуково.

Аналогичная ситуация - в Зверево, Донецке и других близлежащих населенных пунктах. Ранним утром 10 января там прошел дождь, вслед за которым начались заморозки. Кроме того, нечищенные накануне дороги также сыграли свою роль. В итоге тысячи людей, отправившихся после праздников на работу и учебу, рисковали завершить путь в травматологии.
Фото/видео: Анастасия Баженова.
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