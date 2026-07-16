Фото: Подслушано в Азове

Жители Ростовской области поделились фотографиями соединения Луны и Венеры. 16 июля это яркое астрономическое событие смогли наблюдать жители Азовского района.Очевидцы сделали снимки этого явления. На фотографиях видно, как после заката тонкий серп Луны (освещённость около 14%) оказывается рядом с яркой Венерой в созвездии Льва.Астроном Николай Дёмин рассказывал, что это астрономическое явление можно наблюдать без телескопа, поскольку оба небесных объекта обладают достаточной яркостью и хорошо видны невооружённым глазом. За этим явление можно будет наблюдать еще несколько дней.Такие сближения планет происходят ежегодно.