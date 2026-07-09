Жители Ростовской области начали искать способы сделать бензин дома

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В Ростовской области уже некоторое время сохраняются перебои с топливом. На автозаправках выстраиваются длинные очереди, бензин нередко отпускают с ограничениями — не более 30 литров в одни руки, а на некоторых АЗС его и вовсе нет. При этом стоимость топлива на отдельных заправках достигает 150 рублей за литр.На фоне сложившейся ситуации жители региона все чаще интересуются альтернативными способами получения топлива. В поисковых системах набирают популярность запросы вроде «как сделать бензин самому» или «как изготовить бензин в домашних условиях». По данным сервисов анализа поисковых запросов, только в Ростовской области за последнее время подобный запрос вводили около 50 раз.Однако специалисты предупреждают: приготовить полноценный автомобильный бензин в домашних условиях невозможно. Подобные эксперименты могут привести к серьезным неисправностям двигателя и топливной системы. В результате попытка сэкономить способна обернуться дорогостоящим ремонтом, стоимость которого может достигать сотен тысяч рублей.Кроме того, любые попытки самостоятельно изготовить горючее связаны с высокой опасностью. Использование легковоспламеняющихся веществ без специального оборудования и соблюдения технологических требований может привести к пожару или взрыву. Производство бензина — сложный промышленный процесс, требующий специального оборудования, высоких температур и катализаторов, поэтому воспроизвести его в гараже или дома невозможно.Автовладельцам рекомендуют не рисковать и не приобретать топливо сомнительного происхождения. Чтобы снизить расход бензина в период дефицита, лучше придерживаться спокойного стиля вождения: избегать резких ускорений и торможений, поддерживать умеренную скорость и своевременно следить за техническим состоянием автомобиля.