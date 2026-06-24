Жители Ростовской области массово ищут, как слить бензин из бака

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Жители Ростовской области активно ищут информацию о том, как слить бензин из автомобильного бака. Согласно данным сервиса «Яндекс Вордстат», по числу таких запросов донская столица вошла в десятку крупнейших городов России.За прошедший месяц пользователи из Ростова-на-Дону сделали более пяти тысяч поисковых запросов, связанных со сливом бензина. Это позволило городу занять десятое место в общероссийском рейтинге. Более того, по более конкретной формулировке «как слить бензин из бака» Ростовская область поднялась на восьмую строчку с более чем тысячей поисковых запросов.Примечательно, что интерес к данной теме носит не только общий, но и весьма специфический характер. Многие пользователи ищут информацию, уточняя модель автомобиля. Среди отечественных марок лидером по запросам стал «Лада Гранта» – более 5,9 тысячи запросов по всей России, при этом 305 из них были сделаны из Ростовской области. Среди иномарок пальму первенства удерживает «Шевроле» – 2,7 тысячи запросов в целом по стране, из которых 157 – из Ростовской области.Увеличение числа подобных запросов может свидетельствовать о различных факторах, включая попытки экономии топлива в условиях нестабильной ценовой ситуации, а также, возможно, о незаконной деятельности, связанной с кражей или перепродажей горючего. Точные причины такого повышенного интереса к сливу бензина пока остаются предметом для анализа.