Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Жители Ростовской области массово ищут, как слить бензин из бака

Жители Ростовской области массово ищут, как слить бензин из бака

Жители Ростовской области активно ищут информацию о том, как слить бензин из автомобильного бака. Согласно данным сервиса «Яндекс Вордстат», по числу таких запросов донская столица вошла в десятку крупнейших городов России.

За прошедший месяц пользователи из Ростова-на-Дону сделали более пяти тысяч поисковых запросов, связанных со сливом бензина. Это позволило городу занять десятое место в общероссийском рейтинге. Более того, по более конкретной формулировке «как слить бензин из бака» Ростовская область поднялась на восьмую строчку с более чем тысячей поисковых запросов.

Примечательно, что интерес к данной теме носит не только общий, но и весьма специфический характер. Многие пользователи ищут информацию, уточняя модель автомобиля. Среди отечественных марок лидером по запросам стал «Лада Гранта» – более 5,9 тысячи запросов по всей России, при этом 305 из них были сделаны из Ростовской области. Среди иномарок пальму первенства удерживает «Шевроле» – 2,7 тысячи запросов в целом по стране, из которых 157 – из Ростовской области.

Увеличение числа подобных запросов может свидетельствовать о различных факторах, включая попытки экономии топлива в условиях нестабильной ценовой ситуации, а также, возможно, о незаконной деятельности, связанной с кражей или перепродажей горючего. Точные причины такого повышенного интереса к сливу бензина пока остаются предметом для анализа.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика