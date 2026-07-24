Жители Ростова заметили нору, похожую на гнездо ядовитого каракурта

Фото: СоцСети

В Ростове жители заметили нору, напоминающую гнездо каракурта. Кадрами жители поделились 23 июля в соцсетях.На фото видно, что прямо в глубине травы есть небольшое гнездо. Листья окутаны паутиной. Жители предположили, что это может быть гнездо каракурта. Это ядовитый паук из рода черных вдов.Как сообщил порталу Donday.ru доцент кафедры зоологии ЮФУ Алексей Тихонов, находка действительно напоминает гнездо опасного паука. Но не стоит беспокоиться раньше времени.- Похоже, но не только на каракурта, но и на домового паука и другие похожие виды. Точно определить, кто там живет, сможет только опытный арахнолог, - отметил Тихонов.Каракурта обычно называют черной вдовой. Его укус крайне опасен для человека. Один из основных компонентов вызывает тяжёлые спазмы и даже остановку дыхания. Важно вовремя оказать необходимую медпомощь.