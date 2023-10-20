Ростовчане пожаловались на жестокое обращение с бездомными собаками во время отлова

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Ростовчане стали свидетелями жестокого обращения с животными во время отлова. Жуткими кадрами местные жители поделились в соцсетях 20 октября. Видео быстро распространилось в пабликах и вызвало бурю негодования у людей.Инцидент произошел на ж/д вокзале. Очевидцы сообщают, что двое неизвестных в форме прилюдно отлавливали бездомных собак негуманным способом. Свидетельницей происходящего стала одна из жительниц города. На кадрах видно, как мужчины тащат двух собак за шею с помощью удавки. Животные пытались вырваться и скулили от боли. Просьбу жительницы остановить «зверство» отловщики проигнорировали.- На моих глазах две собаки были отправлены в их фургон таким жестоким способом, при этом первая была чуть больше кошки. Увидев, что их снимают, они для вида меняли удавку на палку со снотворным, но не применяли её! Потом собаки были выпущены на перрон, и дальнейший отлов осуществлялся прилюдно. Бедные животные, у них нет никаких прав! Да что там животные, отношение к людям отвратное, - добавила местная жительница.Увидев жестокость по отношению к собакам, ростовчанка пыталась обратиться в соответствующие службы. Однако помощи она не получила. Тогда горожанка решила привлечь внимание общественности и опубликовала видео в соцсетях.