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Жители Ростова снова задыхаются в автобусах из-за проблем с кондиционерами. Об этом сообщили пассажиры направления № 83.По словам людей, в салон зашли десятки людей. При этом в общественном транспорте едва работала сплит-система. Не спасал и открытый люк.А тем временем на улице температура воздуха достигла +30 градусов. Внутри транспорта столбики термометра могут показать от +35 до +40 градусов.Проблема с неработающими кондиционерами в автобусах Ростова не нова. Жители жалуются на это каждый сезон. Но ни жалобы, ни штрафы не мотивируют перевозчиков соблюдать требования муниципального контракта.