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Ростовчане смогут наблюдать самый яркий звездопад 2024 года в ночь на 12 августа

Ростовчане смогут наблюдать самый яркий звездопад 2024 года в ночь на 12 августа
Над Ростовской областью пронесутся сотни метеоров. Звездопад начался 17 июля и продлится до 24 августа. Пик астрономического явления ожидается в ночь на 12 августа. Максимум активности метеорного потока Персеид приходится на фазу первой четверти Луны. Поэтому засветка от спутника практически не помешает наблюдениям.

— В момент максимума метеорный поток Персеиды обычно показывает активность 80-100 метеоров в час, но в отдельные годы эти значения могут варьироваться от 30 метеоров в час (в 1858 году) до почти 500 метеоров в час (в 1993 году), — рассказал DonDay заведующий астрономической обсерваторией парка Горького в Ростове Николай Дёмин.

При этом, уточнил эксперт, Персеиды считаются стабильным метеорным потоком, и резкие колебания активности у них отмечаются редко. Их можно наблюдать во второй половине ночи. Радиант потока в это время находится в созвездии Персея. Оно восходит над горизонтом после полуночи.
Фото: Николай Дёмин.
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