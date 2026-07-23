Жители Ростова пожаловались на состояние реки Дон

Фото: Дондей

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на состояние реки Дон. Кадрами с загрязненной водой делится Donday.На снимках видно, как сильно загрязнена акватория в районе улицы Береговой, 8. В воде плавают пластиковые бутылки, упаковки и другие бытовые отходы. Мусор образует зеленое пятно с характерным запахом органики.Ростовчане отмечают, что проблема с мусором в этом месте существует уже продолжительное время. Неизвестные регулярно скидывают отходы прямо в реку, показывая безразличие к санитарному состоянию набережной, реки и ее обитателям. В частности, здесь часто замечают уток, которым вода может сильно навредить.Жители надеются, что после публикации реку очистят и накажут нарушителей, выбрасывающих мусор.