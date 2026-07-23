Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Жители Ростова пожаловались на состояние реки Дон

Жители Ростова пожаловались на состояние реки Дон

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на состояние реки Дон. Кадрами с загрязненной водой делится Donday.

На снимках видно, как сильно загрязнена акватория в районе улицы Береговой, 8. В воде плавают пластиковые бутылки, упаковки и другие бытовые отходы. Мусор образует зеленое пятно с характерным запахом органики.

Ростовчане отмечают, что проблема с мусором в этом месте существует уже продолжительное время. Неизвестные регулярно скидывают отходы прямо в реку, показывая безразличие к санитарному состоянию набережной, реки и ее обитателям. В частности, здесь часто замечают уток, которым вода может сильно навредить.

Жители надеются, что после публикации реку очистят и накажут нарушителей, выбрасывающих мусор.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика