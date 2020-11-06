Жители Ростова нашли на своих участках снаряд и гранату времен ВОВ

В Ростове нашли гранату и снаряд периода ВОВ на двух частных участках. Об этом рассказали в Управлении по делам ГО и ЧС 9 ноября.Обе находки жители Ростова обнаружили за один день, 5 ноября. В ведомство около 14:30 обратилась жительница Советского района, проживающая в переулке 3-м Гончарном. Она нашла у себя на участке стеклянную банку с гранатой внутри. Женщина показала находку соседу, а тот сразу же вызвал спасателей.- На место обнаружения боеприпаса отправился дежурный расчет ПСГ-24, - рассказали в ведомстве. - По информации спасателей, горожанка нашла гранату РГД-5 (советская наступательная ручная граната).Через пару часов поступило второе обращение. Оказалось, что в Пролетарском районе на улице Гарибальди мужчина нашел снаряд периода ВОВ во время строительных работ на своем участке. Прибыв на место, расчет спасателей произвел разведку, а боеприпас передал сотрудникам отдела полиции № 7 под охрану.