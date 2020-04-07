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Жители Ростова-на-Дону продолжают скупать продукты питания впрок

Жители Ростова-на-Дону продолжают скупать продукты питания впрок
В Ростове-на-Дону сохраняется повышенный спрос на продукты питания длительных сроков хранения. Так, ростовчане продолжают скупать крупы, муку, сахар, соль, консервы и бытовую химию.

Такие данные получены в ходе мониторинга объектов торговли рабочей группой за период с 28 марта по 6 апреля включительно. По данным ростовской мэрии, в некоторых розничных точках покупательский спрос вырос на 20%.

В администрации также сообщили, что на данный момент нехватки каких-либо товаров в магазинах донской столицы не отмечается.

Напомним, жителям Ростова и области, находящимся в режиме самоизоляции, разрешили ездить в гипермаркеты, расположенные на расстоянии от дома. Кроме того, допускается посещение рынков и ярмарок, которые, к слову, не отменили.

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