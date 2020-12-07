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Жители островной части Азовского района отрезаны от мира после сгона воды

Жители островной части Азовского района отрезаны от мира после сгона воды
Из-за сгона воды порядка 300 жителей хутора Задонье Азовского района остались отрезанными от мира. Причиной этому стал бушующий несколько дней ураганный ветер. Сила его порывов достигала 18 метров в секунду. В результате река настолько обмелела, что ее нельзя переплыть даже на лодке.

Единственным способом попасть на другой берег у хуторян были лодки и другие плавсредства. Таким же образом на территорию Задонья поставляли и все необходимые для жизни продукты.

Первый рейс гуманитарной помощи осуществили 9 декабря, сообщает DonDay Азов. На остров направили фельдшера для работы в медпункте. Кроме того, идет активная переправа жителей на воздушной подушке. В последующие дни периодичность перевозки хуторян будет организована не меньше трех раз в день.

Ветер затрудняет работу воздушных подушек, но спасатели продолжают активно подвозить к берегу Задонья воду и продукты питания. Ситуация не является критичной и случается не в первый раз.

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