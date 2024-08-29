Жители Каменска сообщают о мощном взрыве на нефтебазе

Фото: соцсети

По словам жителей Каменска-Шахтинского, на горящей нефтебазе прогремел еще один взрыв. Первые сообщения об этом появились в соцсетях 28 августа.Как сообщают очевидцы, взрыв было слышно около 22:30. После этого ближе к полуночи в сети стали появляться кадры с нефтебазы. На них видно, что пламя стало еще больше.Кто-то даже нашел снимок нефтебазы с высоты птичьего полета. На нем видно, что пламя распространяется на соседние резервуары с топливом.Вероятно, мощный взрыв произошел из-за того, что огонь перекинулся на новую цистерну.Напомним, что в Пролетарске уже вторую неделю горит нефтебаза. В ее тушении пострадали несколько десятков пожарных, а пламя ликвидировать так и не удалось.