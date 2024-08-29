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Жители Каменска сообщают о мощном взрыве на нефтебазе

Жители Каменска сообщают о мощном взрыве на нефтебазе
По словам жителей Каменска-Шахтинского, на горящей нефтебазе прогремел еще один взрыв. Первые сообщения об этом появились в соцсетях 28 августа.

Как сообщают очевидцы, взрыв было слышно около 22:30. После этого ближе к полуночи в сети стали появляться кадры с нефтебазы. На них видно, что пламя стало еще больше.

Кто-то даже нашел снимок нефтебазы с высоты птичьего полета. На нем видно, что пламя распространяется на соседние резервуары с топливом.

Вероятно, мощный взрыв произошел из-за того, что огонь перекинулся на новую цистерну.

Напомним, что в Пролетарске уже вторую неделю горит нефтебаза. В ее тушении пострадали несколько десятков пожарных, а пламя ликвидировать так и не удалось.
Фото: соцсети
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