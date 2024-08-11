Жители и гости Ростова отпраздновали День физкультурника на гребном канале

Фото: администрация Ростова.

В Ростове-на-Дону с размахом отпраздновали День физкультурника. В знаменательную дату, 10 августа, на гребном канале «Дон» активности и драйв начались с раннего утра. Сотни горожан проявили свои навыки в разных видах спорта и поборолись за призы.— Программа в честь Дня физкультурника получилась насыщенная, каждый нашел себе занятие по интересам, — отметил глава администрации города Алексей Логвиненко. — Сотни ростовчан и гостей города с семьями и друзьями стали участниками открытых тренировок по фитнес-джампингу и фитнес-аэробике, мастер-классов, посмотрели турниры по футболу, баскетболу и пляжному волейболу.На одной из площадок прошел турнир по уличному баскетболу, на другой — 5-й этап открытого Кубка города Ростова. Также на гребном канале устроили соревнования по фристайлу на самокатах. В спортивных состязаниях приняли участие сборные команды донской столицы и региона, Краснодарского края.Также ярким событием стали Большой водный парад на акватории гребного канала. Гребцы на байдарках, каноэ, сап-бордах показали шоу на воде. А после 20:00 начался ночной забег «Не спать!» — первый и единственный забег, которые проводится в ночное время. Дистанции подобрали не только для взрослых, но и для детей. Самая короткая из них составила 1,5 километра. Чуть длиннее — 5 километров, а опытные выносливые любители бега смогли попробовать свои силы в 10-километровом забеге.— Ростовчане в который раз подтвердили: они любят и ценят спорт, — подчеркнул Алексей Логвиненко. — Уверен, что сегодняшний праздник подарил всем массу позитивных эмоций. Пусть спортивный дух и дальше царит в нашем городе!